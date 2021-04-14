Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapanları başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapanları başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Pandemi nedeniyle sahada aktif görev alan ve gün saat gözetmeksizin hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgelerini Makamda veren Kaymakam Deniz Pişkin, grup üyelerinin vefanın en güzel örneğini verdiğinin altını çizerek, "Onlar vefanın en güzel örneklerini sergilediler, saat-gün gözetmeksizin kendilerine ihtiyaç duyulan her an birilerinin yardımına koştular. Şimdi sıra bizim onlara göstereceğimiz vefaya geldi. Tosya Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan arkadaşlarımızı Başarı Belgesi ile taltif ettik, hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi
Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi
Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:21:12. #1.15#

title