Tosya Sosyal Destek Grubuna başarı belgesi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapanları başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapanları başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Pandemi nedeniyle sahada aktif görev alan ve gün saat gözetmeksizin hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Başarı belgelerini Makamda veren Kaymakam Deniz Pişkin, grup üyelerinin vefanın en güzel örneğini verdiğinin altını çizerek, "Onlar vefanın en güzel örneklerini sergilediler, saat-gün gözetmeksizin kendilerine ihtiyaç duyulan her an birilerinin yardımına koştular. Şimdi sıra bizim onlara göstereceğimiz vefaya geldi. Tosya Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan arkadaşlarımızı Başarı Belgesi ile taltif ettik, hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı