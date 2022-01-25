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Tosya'da sokak hayvanları unutulmadı

Tosya'da sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve ilgili kurum müdürleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve ilgili kurum müdürleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve kurum müdürleri ile birlikte, kar yağışı sebebi ile aç kalan sokak yayvanlarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara mama bırakıldığını söyleyen Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, "Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil, Emniyet Müdürümüz, İlçe Tarım Müdürümüz ve Orman İşletme Müdürümüz ile birlikte mevsim şartlarının ağırlaşması nedeniyle, bir yandan soğukla, bir yandan da açlıkla mücadele eden sokak hayvanlarının yoğunluk gösterdiği alanlara giderek incelemelerde bulunduk, duyarlı vatandaşlarımız ve derneklerin de yardımlarıyla beslenen canlar için bu bölgelere düzenli olarak mama bırakılmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Tosya'da sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Volkan Kavaklıgil, Hisarcık, Tosya, kar, Yerel, Haber

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