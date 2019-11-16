Tosya'da öğrencilerden en anlamlı öğretmenler günü hediyesi

16.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:15

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrenciler öğretmenler günü hediyesi olarak fidan dikti.



Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler öğretmenlerini mutlu edebilmek için ilginç bir yol seçti. Öğretmenlerine verecekleri en önemli öğretmenler günü hediyesinin fidan olacağını düşünen minikler öğretmenlerine bu özel günleri için fidan dikmek istediklerini söylediler.



Öğrenci, öğretmen ve okul idaresi işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla Tosya Atatürk İlkokulunda fidan dikme organizasyonu düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gösterilen alanda 24 Kasım Öğretmenler Günü için fidan diken çocuklar öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutladı.



Çocuklara anlamlı düşünceleri için teşekkür eden öğretmenler bu özel günü ve fidanları unutmayacaklarını belirterek öğrencilerine başarılar diledi.



Fidan dikme organizasyonuna katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; "Atatürk İlkokulu öğrencileri, yaklaşmakta olan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlerine hediye almak yerine onlar adına birer çam fidanı dikmeyi tercih etmişler. Çocuklarımızı kutladık ve bu güzel düşüncelerini hayata geçirmek için hem onlara destek olduk hem de yanlarında bulunmaktan mutluluk duyduk" diye konuştu.



Organizasyona; Kaymakam Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Okul Müdürü Ercan Boz, Müdür Yardımcısı Erol Sevdi, Öğretmen Fatma Demirci ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA