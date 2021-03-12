Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi
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Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi

12.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:12
Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de katılımıyla ilçede internet kafeleri ve oyun salonlarında koronavirüs denetimi yapıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de katılımıyla ilçede internet kafeleri ve oyun salonlarında koronavirüs denetimi yapıldı.

"Kontrollü Normalleşme" süreci ile birlikte başlatılan "Dinamik Denetim Faaliyetleri" kapsamında Tosya'da Kaymakam Deniz Pişkin'in de katılımıyla internet kafeleri ve oyun salonlarını denetlendi. Denetimlerde internet kafelerinin ve oyun salonlarının koronavirüse karşı aldığı tedbirler incelendi. Alınan tedbirlerin yetersiz olduğu internet kafe ve oyun salonları ise uyarılarak önlemlerini arttırılması istendi.

Denetime katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin: "Denetim faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor olsa da vatandaşlarımızın ve esnafımızın yardımı ve dikkati olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Bu yüzden birlikte başaracağız" dedi. - KASTAMONU

Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi
Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi
Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi
Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi
Tosya'da internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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