Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak
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Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak

Tosya Kaymakamlığı, 380 adet gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Tosya Kaymakamlığı, 380 adet gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yardımlaşma ve dayanışmanın en çok ihtiyaç duyulduğu Ramazan ayında yine ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını belirterek, bu kapsamda 300 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceklerini kaydetti. Kaymakam Pişkin, "Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere, Kaymakamlığımıza 300 adet gıda paketi teslim eden HASENE Sosyal Yardımlaşma Derneğine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İhtiyaç sahipleri için gelen gıda kolileri Kaymakamlığımıza teslim edildi. Bizlerde bu kolileri en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz" dedi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara'dan da 80 adet gıda paketinin Tosya Kaymakamlığına teslim edildiğini belirten Kaymakam Pişkin, "Ankara'da Turizm İşletmeciliği yapan Konyalı hayırsever bir iş adamı kardeşimiz, Tosya'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hediye edilmek üzere 80 adet gıda paketini Kaymakamlığımıza teslim etti. Hem kendisine hem de bu hayra vesile olan TOSYA-DER Başkanı İlhan Sertkale ile KASDERFED Genel Başkanı Hasan Şen'e çok teşekkür ediyorum. Allah yardımı yapandan da yardıma vesile olandan da razı olsun" - KASTAMONU

Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak
Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak
Tosya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ulaştırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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