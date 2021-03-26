Tosya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı
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Tosya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tosya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma oranının yüzde 75'e ulaştığını söyledi.

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma oranının yüzde 75'e ulaştığını söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek ilçede yürütülmekte olan aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Süreci değerlendiren Kaymakam Pişkin, Tosya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını belirterek, "Sağlıkçılarımızın, huzur evinde kalan büyüklerimizin ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. Fakat bu oranı yeterli görmüyoruz. Hedef kitle aşılarının daha yüksek oranlara ulaşması için özellikle köylerimizde yaşayan ve henüz aşılarını olamayan büyüklerimizin jandarma ve emniyet başta olmak üzere kamu imkanlarıyla şehir merkezine getirilmesi, gelemeyecek şekilde hasta veya engelli olan vatandaşlarımız için aşı imkanının mobil ekiplerimiz tarafından köylerimize götürülmesi yönünde çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Bu anlamda muhtarlarımıza da görev düşüyor; kendi köy ve mahallelerinde 65 yaş ve üstü olup istekli olduğu halde farklı nedenlerle henüz aşısını olmayan vatandaşlarımızı en kısa zamanda tespit ederek bize bildirmelerini istiyorum" dedi.

Pişkin'den TEKED'e ziyaret

Kaymakam Pişkin Tosya Eğitim Kültür ve El Sanatları Derneğini de (TEKED) ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Pişkin, "Kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadınların iş ve ticaret hayatında temsili, ailenin korunması, kültür, eğitim ve el sanatları alanlarında başarılı çalışmalarda bulunan derneğin güven tazeleyen Başkanı Gülnur Evin'e ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Tosya Kaymakamlığı olarak derneğe, bundan sonraki çalışma ve faaliyetlerinde de gerekli destek ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı
Tosya'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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