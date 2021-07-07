Tosuncuk ödeme yapacak mı? Tosuncuk ne kadar dolandırdı? Tosuncuk parayı ödeyecek mi?

Çiftlik Bank dolandırıcılığı ile 2018 yılında büyük bir vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak teslim olmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar Tosuncuk ne kadar dolandırdı? Tosuncuk paraları geri ödeyecek mi? Tosuncuk parayı ödeyecek mi? Tosuncuk ödeme yapacak mı? sorularının yanıtlarını araştırdı.

Tosuncuk ne kadar dolandırdı? Tosuncuk ödeme yapacak mı? Tosuncuk paraları geri ödeyecek mi? Tosuncuk parayı ödeyecek mi? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı.

TOSUNCUK NE KADAR DOLANDIRDI?

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

TOSUNCUK ÖDEME YAPACAK MI?

Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından teslim olma kararı alan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilmişti. Tosuncuk adıyla bilinen Aydın, 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. Aydın'ın 85 sayfadan oluşan ilk ifadesinde "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" dediği öğrenildi.

ÇİFTLİK BANK MEHMET AYDIN ÖDEME YAPACAK MI?

Mehmet Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bulunan Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeki çok merak edilen ifadesi 85 sayfadan oluşuyor.

Aydın'ın yurt dışından gelirken yanında para getirip getirmediği henüz netlik kazanmasa da binlerce mağduru bulunan Çiftlik Bank dosyası kapsamında mağdurların parasını ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Aydın emniyette verdiği sorgusunda bu düşüncesini, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" diye dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre Tosuncuk'un ifadesinden diğer detaylar:

"Çiftlikbank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin (isimleri veriyor) para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki Çiftlikbank işlerinin ise çalışanlarınca (isimlerini veriyor) yürütüldüğünü, Çiftlikbank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiflikbank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini, ancak sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıklarını, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan ülkemiz büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu beyan etmiştir."