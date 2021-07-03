'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Mehmet Aydın, emniyet güçleri tarafından uçaktan indirilerek terminal binasına alındı. Mehmet Aydın'ın, polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: 'Sorgu için gözaltında'
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından 'Tosuncuk' açıklaması: "Sorgu için gözaltında"
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Selin Şekerci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 23:46:16. #1.15#

title