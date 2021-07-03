'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

(Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı