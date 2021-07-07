Mehmet Aydın'a tutuklama talebi
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Mehmet Aydın'a tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Binlerce kişiyi 'Çiftlik Bank' isimli sistemle dolandıran ve Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri 4 saat süren Aydın, tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Mehmet Aydın'a tutuklama talebi
Mehmet Aydın'a tutuklama talebi
Mehmet Aydın'a tutuklama talebi
Mehmet Aydın'a tutuklama talebi
Mehmet Aydın'a tutuklama talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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