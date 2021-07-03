"TOSUNCUK" İSTANBUL'DA (1)

"TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Türk yetkililer harekete geçti. Teslim alınan Aydın'ı taşıyan uçak Sao Paulo'dan bu sabah saat 09.50'de hareket etti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçak saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas