Hakiki Tosun Paşa kimdir? Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi nerede?

Türk sinemasının sevilen yapımlarından Tosun Paşa, Türk sinemasının klasikleri arasında yer almaktadır. Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar ve Ayşen Gruda gibi birçok Türk sinemasının efsane isimlerinin buluştuğu Tosun Paşa filmi ile ilgili detaylar TV'de yayınlandığında gündeme gelmektedir. Peki, Tosun Paşa kimdir? Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi nerede?

Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar gibi birçok usta tiyatro ve sinema sanatçısının yer aldığı Tosun Paşa filmi son dönemde gündeme gelmiştir. Tellioğulları ve Seferoğullarının Yeşil Vadi için mücadelesini konu alan Türk sinemasının kültleşmiş yapımı yayınlandığı dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar internette en çok "Tosun Paşa kimdir? Tosun Paşa nerede çekildi? Tosun Paşa Yeşil Vadi nerede?" sorularını aratmaktadır. Tosun Paşa'nın gerçekte kim olduğu, Tosun Paşa filminde yer alan oyuncuları ve filmin nerede çekildiği gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

YEŞİL VADİ NEREDE?

Tosun Paşa filminin gerçek hikayesinin İskenderiye'de geçmesine karşın film İstanbul'da çekilmiştir. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda çekilirken. Dış sahnelerin çoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.

TOSUN PAŞA KİMDİR?

Ahmed Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa 1794 doğmuş, 1816 yılında vefat etmiştir. Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu, İbrahim Paşa'nın kardeşidir. İbrahim Paşa'dan sonra Mısır valisi olan Abbas Hilmi Paşa'nın babasıdır.

1812'de vezir rütbesi ile Cidde ve Habeş valisi oldu. 1813'de Vehhabi isyanını bastırmak için babası Mehmed Ali Paşa tarafından bir ordu ile Hicaz'a gönderildi. Tosun Paşa'nın emri altında Fransızların yetiştirdiği muazzam bir piyade ordusu bulunuyordu. Tosun Paşa önce Cidde'ye girdi. Sevk ettiği kuvvetlerle Mekke'yi isyancılardan aldı (1813). Vehhabilerden temizlediği Hicaz'ı yeniden güvenli bir hale getirdi. Tosun Paşa'nın bu başarısı İstanbul'da büyük bir sevinç yarattı. Bu seferden hemen sonra veba hastalığına yakalanarak yaşamını yitirmiştir (1816).

Vehhabi ayaklanmasının 1813 yılında bastırılmasının etkileri edebiyatta da görülür. Âşık Esrâri'nin Vehhâbi Destanı adlı eserinde Ahmet Tosun Paşa övgüyle yer alır.

Vehhabi ayaklanmasının 1813 yılında bastırılmasının etkileri edebiyatta da görülür. Hicazın Vehhabilerden alınması üzerine Âşık Esrâri tarafından kaleme alınan Vehhâbi Destanı (Destan-ı Vehhâbi) adlı eserde Ahmet Tosun Paşa övgüyle yer alır. Âşık, olayın ekseninin Vehhabilerin isyanı olmasına rağmen olayı bir tarihçi gibi anlatmaz; sık sık olaya ilişkin düşüncelerini sıralar. Bu destan, tarihi bir olayın edebiyata yansıması açısından önemlidir.

Destan-ı Vehhâbi (9. kıta):

" Mahmut Paşa'm de ki müjdecim geldi

Bonapart (a) yetişti Medine doldı

Cidde'yi, Mekke'yi Tosun'um aldı

Ahmet Paşa gibi genç aslanım var "

"—Âşık Esrâri, "

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan tarihi binanın, kesin olmamakla birlikte, yakalandığı bir hastalık sonrası ılıcalarda tedavi olmak için Ahmet Tosun Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Tosun Paşa Yalısı, Sabancı Holding tarafından aslına sadık kalınarak restore edilmiş ve Nars Ilıca adı altında butik otele (boutique hotel) dönüştürülmüştür. Süveyş'ten Avrupa'ya uzanan ilgi çekici bir dekorasyona sahip bulunan tarihi otele Ahmet Tosun Paşa tarafından yaptırılan bir çeşme ve küçük bir hamam değer katıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mehmet Ali Paşa Camii

En küçük oğlu Ahmet Tosun Paşa'nın 1816 yılında ölümü üzerine babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından anısına 1830 yılında Kahire Mehmet Ali Paşa Camii yaptırılmaya başlanmış ve inşaat Abbas Hilmi Paşa döneminde 1848 yılında tamamlanabilmişti.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI KİMLER?



Tosun Paşa filminin başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda yer almaktadır. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Tosun Paşa karakteri, dönemin Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenilmiştir.