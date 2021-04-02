Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası

TRT'de 2011 yılında ekrana gelen 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" dedi.