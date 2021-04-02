Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası
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Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası

TRT'de 2011 yılında ekrana gelen 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 2011 yılında 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin sansürlenmesiyle ilgili 'RTÜK sansürledi' iddialarına açıklık getirdi.

''KANALIN KENDİ SANSÜRÜDÜR''

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, filmdeki hamam sahnesinin TRT tarafından sansürlendiğini belirtti. Şahin konuyla ilgili, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" açıklamasında bulundu.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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TRT'de 2011 yılında ekrana gelen 'Tosun Paşa' filmindeki hamam sahnesinin RTÜK tarafından sansürlendiği iddia edildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK'ün haberi bile yoktur ondan. Tosun Paşa'daki hamam sahnesini biz yasaklamadık. Kanalın kendi kendine yaptığı bir sansürdür" dedi.

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