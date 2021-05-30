Tosun paşa filmi oyuncuları kim? Tosun paşa konusu, oyuncuları ve Tosun paşa özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tosun paşa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tosun paşa konusu, özeti ve Tosun paşa oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tosun paşa filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun paşa konusu nedir, Tosun paşa oyuncuları kimler ve Tosun paşa özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tellioğulları ile Seferoğulları iki düşman ailedir. İki ailenin de ortak amacı |Yeşil Vadi'ye sahip olmaktır. Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Kumandan Daver'e başvururlar ama bir sonuç alamazlar. Bu arada Daver Bey'in kızına (M.Ar) hem Tellioğullarının reisi hem de Seferioğulları'ndan Suphi talip olunca ortalık karışır. Bu iş için Tosun Paşa'dan (K.Sunal) yardım isterler. Tosun Paşa işleri kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır ta ki gerçek Tosun Paşa ortaya çıkana dek...

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976

Senaryo: Yavuz Turgul