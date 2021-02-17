Tosun Paşa film konusu nedir? Tosun Paşa film oyuncuları kimlerdir?

Komedi türünde Türk sinemasının her daim izlenen, izlenirken güldüren filmi Tosun Paşa'nın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Senaryosunu ise Yavuz Turgul yazdı. Tosun Paşa film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. 1976 yapımı komedi türü filmi Tosun Paşa başrollerini Kemal Sunal, Müjde Ar ve Şener Şen paylaşıyor. Peki, Tosun Paşa film konusu nedir? Tosun Paşa film oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

TOSUN PAŞA KONUSU NEDİR?

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halindedir. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için Daver Bey adlı üst düzey bir devlet memurunun kızı Leyla'yı oğullarına isterler"Tellioğulları ile Seferoğulları iki düşman ailedir. İki ailenin de ortak amacı |Yeşil Vadi'ye sahip olmaktır. Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Kumandan Daver'e başvururlar ama bir sonuç alamazlar. Bu arada Daver Bey'in kızına (M.Ar) hem Tellioğullarının reisi hem de Seferioğulları'ndan Suphi talip olunca ortalık karışır. Bu iş için Tosun Paşa'dan (K.Sunal) yardım isterler. Tosun Paşa işleri kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır ta ki gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI VE KADROSU!

Hababam Sınıfı filminin oyuncu kadrosunda, Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Ergin Orbey, Bilge Zobu, Günfer Feray, Oktar Durukan, Ayten Erman, Akil Öztuna ve Mete Sezer yer alıyor.