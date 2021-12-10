Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARRAŞ'ta, yol tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücü Rıza Alperen Darıcı (21) öldü.

KAHRAMANMARRAŞ'ta, yol tabelası direğine çarpan hafif ticari aracın sürücü Rıza Alperen Darıcı (21) öldü. Torunun ölüm haberini alınca kalp krizi geçiren Hüsne Aksen (66) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haydarbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Rıza Alperen Darıcı, yönetimindeki 46 BD 433 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan araç tabela direğine çarptı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada motoru ve lastiği fırlayan araçta sıkışan Rıza Alperen Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Darıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Döngele Mahallesi'nde Hüsne Aksen, torunu Darıcı'nın ölüm haberini duyunca fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksen, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rıza Alperen Darıcı ile anneannesi Hüsen Aksen, Döngele Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.


Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'da servis kavgası: 1 kişi öldü, 7'si ağır 12 kişi yaralandı

 Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

 İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title