Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI
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Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan Berra Elmas E. (9), yanında patlayan torpil nedeniyle yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan Berra Elmas E. (9), yanında patlayan torpil nedeniyle yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Funda Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Berra Elmas E., sokakta arkadaşlarıyla oynamaya başladı. O sırada çocuklardan biri fitilini yaktığı torpili Berra'nın yakınına attı. Torpilin patlaması sonucu küçük kız, sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan Berra, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI
Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI
Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI
Son dakika haberi! TORPİLİN PATLAMASI SONUCU 9 YAŞINDAKİ BERRA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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