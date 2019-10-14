Torosların kadınları Antalya'yı gezdi

14.10.2019 15:47

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sosyal projelerinden olan 'Torosların Kadınları Geziyor' projesinin bu yılki etabı başladı. Geçtiğimiz yıl 5 bin kadına Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdiren Manavgat Belediyesi, kadınlara bu yıl da Antalya'yı gezdirmeye başladı.



Manavgat Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için başlattığı "Torosların Kadınları Geziyor" projesi kapsamında kadınlar, Manavgat'ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile buluşturulmuştu. Belediye Başkanı Şükrü Sözen bu yıl da kadınlara Antalya gezisi düzenledi. Projede Manavgat'ın çeşitli kırsal mahallelerindeki evlerinden alınan kadınlar, Antalya'ya geziye götürüldü. Projenin ilk gününde Çeltikçi ve Ulukapı Mahallelerinde yaşayan 70 kadın, Antalya'daki Akvaryum ve Wild Park'ı gezdikten sonra Atatürk Parkı'na götürüldü. Atatürk Parkı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesisleri'nde yemek yiyip eğlenen kadınlar akşamüstü yeniden evlerine bırakıldı. Kadınlar akvaryumda bol bol fotoğraf çekerek anıları ölümsüzleştirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve eşi Hatice Sözen, geziye katılacak kadınları önce Atatürk Kültür Merkezi'nde karşıladı. Başkan Sözen, burada kadınlara hitaben bir konuşma yaptı.



"Evlerinden çıkmayan kadınlar var"



Sözen, "Torosların Kadınları Geziyor" Projemizin bu yılki gezileri yeniden başladı. Günlük yaşam telaşında köylerinden dışarıya çıkma imkanı bulamayan kadınlarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız kadınlarımızın yaşamlarına bir nebze de olsa dokunabilmek. Geçen yıl 5 bin kadınımıza Manavgat'ımızın güzelliklerini tanıttık. İnanın daha Manavgat Şelalesi'ni bile görmeyen kadınlarımız olduğunu görünce çok duygulanmıştık. Bu projeyi bu yıl daha da geliştirerek devam etmeyi düşündük. Kadınlarımıza bu kez Antalya gezisi planladık. Onlara dünyanın ikinci büyük akvaryumunu gezdireceğiz. Türkiye çapında takdir ve ilgi gören projemize katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın yaşamlarına biraz olsun renk katabildiysek ne mutlu bize. Hedefimiz Manavgat'ımızın tüm kırsal mahallelerine ulaşarak kadınlarımızı gezdirebilmek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA