Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
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Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı

23.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:30
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda baharın müjdecisi olarak nitelendirilen ve genellikle mart ayının ortalarına doğru çiçek açan kardelenler bu yıl erken açtı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Toros Dağları'nda baharın müjdecisi olarak nitelendirilen ve genellikle mart ayının ortalarına doğru çiçek açan kardelenler bu yıl erken açtı.

Akseki'de baharın müjdecisi olarak nitelendirilen kardelenler erken çiçek açtı. Toroslar'da, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran, normalde mart ayı ortalarında çiçek açan kardelenler, bu yıl yüzünü erken gösterdi.Önceki yıllarda Akseki ve İbradı yaylalarında bilinçsizce sökülen ve kaçak yollarla yurt dışına gönderilen kardelenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca koruma altına alındı.


Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı
Toroslar'da kardelenler erken çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

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