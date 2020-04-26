Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor - Haberler
Toroslar, Güncel, Haber

Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarında vatandaşlarla 'Toroslar'da Ramazan' programıyla bir araya gelecek.

26.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:06
Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gönül sofralarında vatandaşlarla 'Toroslar'da Ramazan' programıyla bir araya gelecek.

Toroslar Belediyesi tarafından geçen yıl her gün farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda vatandaşlara ulaşıyor. Mersinliler, on bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Toroslar'da Ramazan' programıyla doyasıya yaşıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuğun yer alacağı program, saatler 18.45'i gösterdiğinde Toroslar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla buluşuyor. Programda, birbirinden değerli konukların yanı sıra dini sohbetler ve tasavvuf müziği dinletisi ile Ramazan ayının güzellikleri paylaşılıyor.

'Toroslar'da Ramazan' programının ilk konuğu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi olurken, Ramazan'ın ikinci gününde ise Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin ve Değirmedere Mahalle Muhtarı Gıyaseddin Kara konuk oldu.

"Bu Ramazan'da el ele değiliz ama gönül gönüleyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinin ve İslam eleminin Ramazan ayını tebrik ederek, "Ramazan ayının şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

"Bu yıl mahallelerimizde Ramazan ayı etkinliklerimizi gerçekleştiremiyoruz ama Ramazan'ın güzelliklerini sizlerle paylaşmak için 'Toroslar'da Ramazan' programımızı ekranlara taşıdık" diyen Başkan Yılmaz, "Gerçekten buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada olağanüstü şartlar hakim. Geçen yıl Ramazanayının her gününde farklı bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelmiştik. İftar programlarımız ve Ramazan eğlencelerimiz olmuştu. Bu yıl korona virüs nedeniyle bir araya gelmemiz, kucaklaşmamız mümkün değil. Sosyal mesafeyi korumamız ve tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Ramazan'ın o manevi ikliminde yaptığımız birçok alışkanlıklarımız var. Ramazan demek teravih demek, iftar sofralarında buluşmak, yardımlaşmak ve bereket demektir. Bunun bir kısmını yapamıyoruz maalesef. Sağlığımız ve geleceğimiz için sabredeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, programda Kovid-19'a karşı ilçe genelinde başarıyla yürüttükleri mücadele çalışmalarını da anlatarak, "Bu program ile amacımız, şartların bizi uzaklaştırmasına izin vermemek. Bir olmak, beraber olmaktır. Bugün el ele veremiyoruz ama gönül gönüleyiz. İnsanları millet haline getiren ortak sıkıntılar, mutluluklar ve ortak gelecektir. Bugünler öyle günler. İnşallah bu süreci hep birlikte kenetlenerek atlatacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım Haberler
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Naci Bostancı Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Murat Boz Haluk Levent Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Ergin Ataman Mauricio Isla Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Galatasaray
Şu an buradasınız: Toroslar Belediyesi, Ramazan'ın manevi atmosferini ekranlarda yaşatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:35:08. #1.14#
title