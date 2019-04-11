Toroslar Belediye Meclisi Toplandı

Toroslar Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası oluşan Toroslar Belediyesi'nin yeni meclisi, belediye meclis salonunda toplandı.

Toplantıda konuşma yapan Başkan Yılmaz, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Seçim neticesinde meclisimiz oluştu. İnşallah hep beraber memleketimiz ve milletimiz için başarılı çalışmalar yapacağız. Uyum içerisinde çalışmayı arzu ediyoruz. Ortak akılda, uzlaşmaya ve iletişime önem veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı.

Toplantıda Yılmaz, meclis üyelerine rozetlerini de taktı.

Kaynak: AA