Toros Dağları'ndaki yaylalar, bahar aylarında bir başka güzel
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Toros Dağları'ndaki yaylalar, bahar aylarında bir başka güzel

Toros Dağları'ndaki yaylalar, bahar aylarında bir başka güzel
Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve her yıl yüzlerce doğa fotoğrafçısını ağırlayan Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Yaylası, baharda açan çiçekleri, soğuk suları ve manzarasıyla ayrı bir görünüme kavuşuyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve her yıl yüzlerce doğa fotoğrafçısını ağırlayan Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık Yaylası, baharda açan çiçekleri, soğuk suları ve manzarasıyla ayrı bir görünüme kavuşuyor.

Toros Dağları üzerine kurulu yayla, geçim kaynağı hayvancılık olan aileler ve fotoğraf tutkunlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bu yıl ev sahipliği yapamadı.

Gelen baharla beraber en gösterişli döneminde olan yaylanın, Kovid-19 önlemlerinin sona ermesinin ardından eski günlerine kavuşması bekleniyor.

Yaylanın sakinlerinden Şerafettin Zorlu, AA muhabirine, yaylaya göçün her sene Nisan ayı sonunda yapıldığını söyledi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle yaylaya daha erken göçtüğünü belirten Zorlu, "Yaylaya 10-15 civarında aile göçtü. Yaylanın havası, suyu çok güzel ve en yeşil zamanı." dedi.

Zorlu, yaylanın eskiden çok kalabalık olduğunu, şu anda salgın nedeniyle tenhalaştığını anlattı.

Zorlu'nun eşi Asiye Zorlu da her yıl bu aylarda yaylaya göçtüklerini belirterek, "Değerlendirebilirseniz yaylanın en güzel zamanı şimdi. Köyde bir işimiz yoktu, temiz hava alalım diye yaylaya geldik. Yaylaların tam oturacak vakti, baksana şu güzelliğe insanın gelesi gelmez mi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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