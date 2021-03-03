Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

TORONTO RAPTORS - DETROİT PİSTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı, Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TORONTO RAPTORS - DETROİT PİSTONS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak Toronto Raptors - Detroit Pistons maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.