Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

TORONTO RAPTORS - CHİCAGO BULLS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Toronto'da Scotiabank Arena'da oynanacak. Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TORONTO RAPTORS - CHİCAGO BULLS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 1 Mart Pazartesi günü oynanacak Toronto Raptors - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.