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Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da E.K. kendisine tornavida ile saldırıp cep telefonunu gasbetmeye çalışan Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - Saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde iddiaya göre Erkan Aysu, işe gitmek için evden çıkan E.K.'yi bir ara sokakta sıkıştırıp, telefonunu gasp etmek istedi.

E.K. direnince Erkan Aysu, bu kez cebinden tornavida çıkarıp, saldırdı. Bunun üzerine E.K. de cebindeki bıçağı çıkardı. Çıkan kavgada E.K., gasp girişiminde bulunan Erkan Aysu'yu bacağından bıçaklayarak olay yerinde kaçtı.

Aysu'yu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan Aysu'nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.'yi iş yerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erkan Aysu'nun E.K.'yi gördüğü sokağa girdiği anlar yer alıyor. Daha sonra aynı sokaktan E.K.'nin cep telefonu ve bıçakla ayrıldığı görülüyor.

Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü

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