"Töre" İnegöllülerden tam not aldı

19.10.2019 13:55

Geçtiğimiz hafta kültür sanat sezonunu açan İnegöl Belediyesi, Cuma akşamı İnegöllü oyuncuların sahneye taşıdığı muhteşem bir oyunla ilçe halkını buluşturdu. Turgut Özakman'ın yazdığı ve Volkan Derman'ın yönettiği "Töre" isimli yetişkin tiyatro oyunu, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yorumuyla sahneye taşındı.

20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başlayan oyunu, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun başarılı oyuncuları; Yadirgar Çetinkaya, Andurrahman Özturhan, Ayfer Er, Şükran Sefer, Derya Tunca, Yunus Karabacak, Simge Arıcan, Şeyma Türkmen, Sude Kaput, Özge Görenli ve Musab Emin Sevinç sahneye taşıdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisini, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile bazı meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler de izledi. Töre cinayetlerini konu alan oyun, hüzünlü sonuyla salondaki yüzlerce vatandaşı duygulandırdı.

VATANDAŞLARIMIZI ÇOK GÜZEL GÖSTERİLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Oyun sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Bu akşam çok güzel bir oyun izledik. Tüm oyuncularımızın, görev alan arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta kültür sanat sezonumuzu açmıştık. Bu sezon önceki dönemlerde de olduğu gibi sizlere çok güzel tiyatrolar, gösteriler, konserler izletmeye devam edeceğiz. Sizleri her zaman aramızda görmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler