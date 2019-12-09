Torbalı'da Tiyatro Günleri düzenlenecek

09.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:02

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri üç dev klasik ile 'Merhaba' diyecek. Nitelikli sanat anlayışı ile Torbalı'da tiyatro ve sanatın önemli dallarına verdiği destek ile farkını ortaya koyan Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri 12 Aralık'ta başlayacak ve 14 Aralık'ta son bulacak. Torbalı'da bir ilk olan bu durum sanatseverleri de heyecanlandırdı. Bir Delinin Hatıra Defteri, Oblomov ve Fareler ve İnsanlar isimli 3 dev klasik, tiyatro severlere unutulmaz bir 3 gün yaşatacak.

ULUSLARARASI OLACAK

Üç gün sürecek "Torbalı Tiyatro Günleri" ile ilgili oyuncular yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. AtaDor ArT Atölye'nin Genel Sanat Yönetmeni Caner Doğruyol, Torbalı Tiyatro Günleri ile ilgili "Torbalı birçok güzelliği fazlasıyla hak ediyor. Özellikle Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, Torbalı için sanata özellikle de tiyatroya dair önemli katkılar sağlıyorlar. Torbalı Tiyatro Günleri, Torbalı'nın bir klasiği haline gelecek ve ilerleyen yıllarda uluslararası boyutlara taşınacaktır. Bir Torbalı markası olmasını hedeflediğimiz bu organizasyon da Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin'e AtaDor ve KBT Prodüksiyon Ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN UYGUR'UN ÖZEL TALİMATI

Genel Koordinatörlüğünü Oyuncu Işık Tolgay'ın , Genel Sanat Yönetmenliğini de Anton Çehov ve Ekin Yazın Dostları ödüllü oyuncu, yönetmen ve müzisyen Erdem Topuz'un üstlendiği Dionysos Tiyatro, 12 Aralık'ta Bir Delinin Hatıra Defteri, 13 Aralık'ta Oblomov ve 14 Aralık'ta ise Fareler ve İnsanlar isimli oyunlarını sergileyecek. BKM'de sahnelenecek olan tiyatro gösterileri ücretsiz olup tüm İzmirliler oyunlara davetli. Belediye Başkanı İsmail Uygur'un talimatları ile ilçede bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Torbalı Tiyatro Günleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm zamanların en sevilen yapıtları bu kez tiyatro oyunu olarak sahnede yer alacak. Gösterilerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler