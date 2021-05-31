Torbalı Belediyesi sporcuları Başkan Uygur'u unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Torbalı Belediyesi sporcuları Başkan Uygur'u unutmadı

Torbalı Belediyesi sporcuları Başkan Uygur'u unutmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Dün İzmir Trail tarafından düzenlenen Balçova Terapi Ormanı koşusuna katılan Tuncay Saraç, Mehmet Çiçek ve Özay Atasoy Torbalı Belediyesi'ni temsil etti.

Spora ve sporcuya destek olan, gençlerin spora yönelmesine öncülük eden Torbalı'nın merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un destekleriyle bugüne kadar sayısız organizasyona katılıp belediye adına yarışmalarda boy gösteren ve birçok defa kürsüye çıkma gururu yaşayan Tuncay Saraç, Mehmet Çiçek ve Özay Atasoy, Pazar günü İzmir Trail tarafından düzenlenen Balçova Terapi Ormanı koşusunda belediyeyi temsil etti. 12,5 kilometrelik parkurda kendi yaş kategorisinde(18-39) Tuncay Saraç birinci, Mehmet Çiçek ikinci, Özay Atasoy ise 11.oldu. Başarılı sporcular, spora destek veren Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'u açtıkları pankart ile anarak başarıyı O'na adadı.

TEKİN: SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

12,5 kilometrelik dağ koşusundan zaferle ayrılan sporcular seremoniye Torbalı Belediyesi ve Başkan Uygur'un pankartlarıyla çıktı. Bu zaferi merhum Başkan İsmail Uygur'a adadıklarını ifade eden Tuncay Saraç, "Başkanımızın ölümü tüm Torbalı gibi bizi de üzdü. Kendisi spora ve sporcuya destek oluyor, bizim de bu tür müsabakalara katılmamıza öncülük ediyordu. Bu yarışmaya O'nun için ayrı konsantre hazırlandık. Kürsüye çıktığımız için mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi olarak her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacaklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Gençlerimizi aldıkları başarılı sonuçtan dolayı kutluyorum. Torbalı Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız. İnanıyorum ki daha nice başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bu organizasyonda merhum başkanımızı hatırlamaları beni de duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Son dakika: Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
Son dakika: Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Torbalı Belediyesi sporcuları Başkan Uygur'u unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:38:20. #1.15#

title