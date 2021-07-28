Torbalı Belediyesi'nden Subaşı'ya müjde
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Torbalı Belediyesi'nden Subaşı'ya müjde

Torbalı Belediyesi'nden Subaşı'ya müjde
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediyesi, Subaşı'da 3 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan, açık düğün salonu, peyzaj alanı ve çocuk oyun alanının yer aldığı proje için ihaleyi gerçekleştirdi.

Osman Dirik Parkı yapılacak çalışmanın ardından yeni yüzüyle Subaşı ve bölge halkına hizmet verecek olan tesis, bölgede de büyük ihtiyacı gidermiş olacak.

Torbalı'nın köylerine yatırımlar sürüyor

Torbalı Belediyesi'nin kırsala yatırımları devam ediyor. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Subaşı ziyaretinde vatandaşların düğün salonu talebi üzerine düğmeye bastı. Subaşı'nın girişinde bulunan belediyeye ait Osman Dirik parkını, yenileyecek olan Torbalı Belediyesi hem buraya çok şık bir düğün salonu kazandıracak hem de bölge halkının keyifli vakit geçireceği bir rekreasyon alanı yaptıracak. Söz konusu proje dün ihaleye çıktı. 10 gün içerisinde yer tesliminin yapılacağı proje, peyzaj çalışmalarıyla birlikte 120 günde tamamlanacak.

'TALEPTEN ÇOK ZORUNLULUKTU'

Toplamda 3 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan, açık düğün salonu, peyzaj alanı ve çocuk oyun alanının yer alacağı proje için ihale gerçekleşti. Osman Dirik Parkı yapılacak çalışmanın ardından yeni yüzüyle Subaşı ve bölge halkına hizmet verecek olan tesis, bölgede de büyük ihtiyacı gidermiş olacak. Hem şık bir kır düğün salonuna hem de sosyal yaşam alanına kavuşacak olan Subaşı halkına verdiği sözü tutan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı genelinde hedeflediğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Subaşı'da daha önce belediye hizmet binamızın bünyesinde düğün salonu bulunuyordu. Ancak depreme dayanıksız olduğu için binayı yıkmıştık. Bölgede böyle bir tesis talepten çok zorunluluktu. Biz de çalışmalarımızı tamamlayıp, ihaleye çıktık. Çok yakında Subaşı, çok şık tesisine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

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