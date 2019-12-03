Torbalı Belediyesi dün çok özel bir sergiye imza attı

03.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:44

Torbalı Belediyesi dün Uluslararası Engelliler Günü kapsamında çok özel bir sergiye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda resim eğitimi alan öğrencilerin çizdiği resimler, 'Armoni Uyum Sergisi Özel Ressamlar' adı altındaki bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Belediye Kültür Merkezi'nde açılan sergide 6 yaşından 35 yaşına kadar engelli bireylerin çizdiği resimler yer alıyor. Sergilenen bu özel resimler, sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne sererken, engelsiz ressamları sergi açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın ve Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin de yalnız bırakmadı.

'ARMONİ UYUM SERGİSİ ÖZEL RESSAMLAR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resim eğitimi alan ve daha önce katıldıkları pek çok yarışmada ödüller kazanan engelli öğrenciler, başarılarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Sulu boya, akrilik, guaj boya ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çalışmalarının yer aldığı ve geri dönüşüm temasının öne çıktığı 'Armoni Uyum Sergisi Özel Ressamlar' isimli sergi öncesi açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, "Torbalı bizim için çok önemli. Torbalı Belediyesi ile başka çalışmalar da yapıyoruz. Bugünkü etkinlikte bunun bir parçası. Bizi ağırladıkları için onlara çok teşekkür ederiz. Daha çok çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR MERKEZİNİN BİR PARÇASI OLACAKLAR

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin ise yaptığı açıklamada, "Aslında önce bizim farkındalığa ihtiyacımız var. Bunu bugün fark ettim. Bugün değil her gün sizin olsun. Bundan sonra daire başkanımızla birlikte çalışmalarımızı artıracağız. Artık bu arkadaşlarımız kültür merkezimizin bir parçası olacak" ifadelerine yer verdi. Sergi açılışı sonrasında engelli kursiyerler mini bir konser verdi. Öte yandan sergi 16 Aralık tarihine kadar açık olacak.

Kaynak: Bültenler