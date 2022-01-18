Topuk yaylası göleti buz tuttu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Topuk Yaylası'nda buz tutan gölün havadan drone ile görüntülenme DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplanırken yaylayı kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.
DÜZCE (AA) - Topuk Yaylası'nda buz tutan gölün havadan drone ile görüntülenme DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplanırken yaylayı kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.