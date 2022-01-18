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Topuk yaylası göleti buz tuttu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Topuk Yaylası'nda buz tutan gölün havadan drone ile görüntülenme DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplanırken yaylayı kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.

DÜZCE (AA) - Topuk Yaylası'nda buz tutan gölün havadan drone ile görüntülenme DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplanırken yaylayı kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.

Topuk yaylası göleti buz tuttu

Topuk yaylası göleti buz tuttu

Topuk yaylası göleti buz tuttu

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Drone, Güncel, Haber

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