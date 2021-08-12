Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
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Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çıkan yangın sonucu 6 depoda hasar meydana geldi.

MERSİN'in Mut ilçesinde, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çıkan yangın sonucu 6 depoda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçedeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çıktı. Bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer depolara sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye 5 itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Yangın, çevredeki ormanlık alana ve yakındaki Mut Devlet Hastanesi'ne sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 6 deponun hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü
Mut'ta toptancı halinde çıkan yangında 6 depo hasar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri

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