Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu - Haberler
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Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Defineci tarafından sosyal medyada paylaşılan video, ilgi gördü. Kazdığı topraktaki kayayı kaldıran defineci, karşısına çıkan altın kaplamalı yılan figürü nedeniyle hem büyük sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

Define kazılarına ait videolar, ilgi görüyor. Bir defineci tarafından paylaşılan videodaki altın kaplamalı yılan figürü ise kendisine hayran bıraktırdı.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

Defineci, uzun süre dedektörle arama yaptıktan sonra makinesinin alarm verdiği yeri kazmaya başladı. Önce karşısına bir kaya çıkan defineci, biraz zorlandıktan sonra bu engeli aştı.

ALTIN KAPLAMALI YILAN FİGÜRÜ

Defineci, kayayı kaldırdıktan sonra karşısına çıkan altın kaplamalı yılan figürü nedeniyle ise hem mutluluk hem de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Söz konusu yılan figürünün eski bir döneme ait olduğu belirtiliyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Define Kazısı, Define, Yılan, Dünya, Güncel, Haber

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