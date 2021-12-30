Toprakkale'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kütüphane açıldı
AA / Murat Anıl - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Çamlıkevler İlkokulu'nda kütüphane oluşturuldu.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Çamlıkevler İlkokulu'nda kütüphane oluşturuldu.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin çocukların eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, çocuklara başarılar diledi.
Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Toprakkale Belediye Başkan Vekili Volkan Özel de katıldı.
AA / Murat Anıl - Son Dakika Haberleri
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