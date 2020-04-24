Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü
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Kazankaya, Aydıncık, Tokat, Çorum, Yerel, Haber

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.

24.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:28
Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

YOZGAT - Yozgat'ın Çorum ve Tokat illeri güzergahında olan Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyü girişinde toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü.

Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik bölümde yarım metreye ulaşan çökmeler oluştu. Çökme sonrası yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı. Trafik akışı ise tali yoldan sağlanıyor.

Toprak kayması sonucu yol kısmen çöktü

Kaynak: İHA

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