Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı

Toprak kayması Roma dönemi mezarını ortaya çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında bulunan insan kemiklerinin Roma dönemi mezarına ait olduğu belirlendi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında bulunan insan kemiklerinin Roma dönemi mezarına ait olduğu belirlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde bugün saat 15.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, su deposu mevkiinde bulunan orman yolunda yağmur sularının etkisi toprak kayması sonucu insan kemiklerinin ortaya çıktığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Manisa Müze Müdürlüğünden gelen ekibin yapmış olduğu incelemede Roma Dönemine ait mezar olduğu ve insan kemiklerinin bu mezara ait olduğu kanaatine varıldı. Olay yerinde bulunan 4 adet kemik parçası Manisa Müze Müdürlüğü görevlisine teslim edilirken olay yerinin devriyeler ile kontrol altında tutulduğu açıklandı. - MANİSA

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

Kar yağışı ve tipi nedeniyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu

 Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu

Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçinin hayatına mal oldu

 Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Turgutlu, Manisa, Roma, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title