ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Toprak kayması olan yolda çalışmalar başladı

YALOVA Yalova ile Çiftlikköy'ü birbirine bağlayan ana arterlerden Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki toprak kaymasının ardından fore kazık çalışmaları başladı. Yolun Yalova tarafında yer alan yaklaşık 100 metrelik eğimli bölgesinin tek şeridi heyelan, kayma ve çökmelerin yaşanması sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılan yolda 92 adet fore kazık uygulaması için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da çalışmaları ilgili birim amiri ve teknik ekiple birlikte yerinde inceledi.

Başkan Silpagar, "Bu bölgede toprak yapısının yumuşak olması sebebiyle yol üzerinde daha önce birkaç defa sıkıntılar yaşanmıştı. Geçici olarak yapılan uygulamalar istediğimiz sonucu vermeyince fore kazık sistemiyle kesin olarak çözümlenmesi yoluna gittik. Yaklaşık 100 metrelik bir kesimde ilk fore kazık için sondaj yapılmasına başlandı. Bu kısımda 92 adet fore kazık 20 metre ile 11,5 metre arasında değişen derinliklerde uygulanacak. 3 aylık bir çalışmanın sonucu tamamlanmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 2 Milyon liralık bir maliyeti var. Ancak sonrasında yol sathının güvenliği sağlanmış olacak. Ardından ekiplerimiz burasının yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerini yaparak hizmete girmesini sağlayacak. 92 adet kazıklama ile Çiftlikköy'ün bu hattı trafiğe açılacak duruma geliyor inşallah. Bu çalışmayla Yalova-İzmit Karayolu'nda Çiftlikköy ile Yalova arasındaki trafiğin yükünü de hafifletmiş olacağız. Belediyemize, Fen İşlerimize, çalışan arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.