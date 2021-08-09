Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı

Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyü mevkiisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır toprak altında kaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyü mevkiisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir tır toprak altında kaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesine akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası iki farklı bölgede heyelan meydana geldi. Sebzeciler köyü mevkiinde meydana heyelanda bir tırın dorsesi toprak altında kaldı. Sürücüsünün tespit edilemediği tırın toprak altında çıkartılması için ekipler seferber oldu. İş makineleri bölgeye sevk etildi. Ekipler sürücünün araç içinde olup olmadığı konusunda çalışmasını sürdürürken, heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapatıldı. - ARTVİN

Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı
Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı
Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Abdulahat Arvas
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toprak altında kalan tır dorsesi paniğe neden oldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:51:32. #1.15#

title