Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar
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Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar

02.01.2021 21:26 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:41

Kırşehir'de, toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.

Kırşehir'de oğullarından 2 gündür haber alamayan aile, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp genç Osman Ç., 2 aydır birlikte yaşadığı sevgilisiyle başlarından vurularak bir çukura gömülmüş halde bulundu. Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri, Osman Ç'ye önce tecavüz edildiğini ve ardından bıçaklandığını söyledi. Şüpheli, Osman Ç.'nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu da itiraf etti.

AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü Köyü'nde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu cinayetle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden biri verdiği ifadede, Vildan İ.'nin ailesinin barışma bahanesi ile sevgilisi Osman Ç.'yi Kaman ilçesine çağırdığını söyledi.

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar

"ÇOK KAN AKMASIN DİYE LEĞENE KONULDU"

Şahsın ifadesinde, "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Ç.,'yi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Ç., çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Ç. ve Vildan İ, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, vahşice öldürülen çiftin cenazeleri ise ön otopsilerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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