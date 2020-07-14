"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Ünlü şarkıcı Cenk Eren, bir takipçisinin üniversitelerin kadavra eksikliğinden bahsettiğini görünce "Ölümden korkmuyorum ama gömülmek istemiyorum. Kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim" dedi.

Şarkılarındaki başarısıyla her daim adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cenk Eren, vücudunu kadavra olarak bağışlayabileceğini gündeme getirdi.

"VÜCUDUMU BAĞIŞLAYABİLİRİM"

Bir kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelerdeki kadavra eksikliğinden bahsederek çoğu tıp fakültesi öğrencisinin kadavra görmeden mezun olduğunu söyledi. Bu paylaşıma cevap veren Cenk Eren ise "Ölümden korkmuyorum inançlı da bir insanım fakat toprağa gömülmek istemiyorum bunu istemek günah mıdır? Bütün organlarımı bağışlayabilirim, kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim veya yakılmak? Çok mu günaha girerim?" ifadelerini kullandı.

Cenk Eren'in bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi ve şarkıcıya bu kararı konusunda çok sayıda yorum geldi.