Toprağa gömdükleri uyuşturucuyu çıkarırken yakalandılar

SAMSUN'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, boş arazide toprağa gömülü uyuşturucuyu çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

SAMSUN'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, boş arazide toprağa gömülü uyuşturucuyu çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ekipler, gömüldüğü yerden çıkarılan 72 gram bonzaiye el koydu.

?İlkadım ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, boş arazide 3 kişinin toprağı kazdığını gördü. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelilerin toprağa gömülü bonzaiyi çıkarmaya çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler M.B.(25), F.A. (23) ve İ.S.(54) gözaltına alınırken, gömüldüğü yerden çıkarılan 72 gram bonzaiye el konultu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY