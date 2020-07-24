Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
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Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu

Uyuşturucu bağımlılığından çocuk istismarına kadar toplumumuzun kanayan yaralarına parmak basmak amacıyla yola çıkan Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) kuruldu. Federasyonun genel başkanlığını Cemal Olgun yapıyor.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
24.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:04

Uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve hayvan hakları gibi toplumumuzun kanayan yararlarına parmak basması beklenen Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu.

"FEDERASYON OLARAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ..."

Özellikle uyuşturucu madde bağımlılığının önüne gençlerimize ulaşmadan sanat ve spor faaliyetleri ile duvar örmeyi amaçlayan federasyonun genel başkanlığını kurucu üyelerden Cemal Olgun üstlendi. 2019 yılında dernek olarak kurulduklarını ve yapmış oldukları ciddi çalışmalarla 2020 yılında federasyon olduklarını belirten Cemal Olgun, "Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Federasyonu öncelikle Gençlerimizi uyuşturucu illetinden uzak tutmak, onları sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek amacı ile kurulmuştur. TUMEF aynı zamanda kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve hayvan hakları konusunda mücadele ederek tüm canlıların yaşam hakkını savunacaktır. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi devlete ve millete yararlı bireyler olarak yetiştirebilmek en büyük temennimiz olacaktır." dedi.

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Devletin ve toplumun mücadele edecekleri konularda hassas olduğuna dikkat çeken Olgun, açıklamasına şöyle devam etti: "Devletimizin de hassasiyetle üzerinde durduğu bu konularda devletimizin yanında olmayı vatandaşlık görevi olarak benimsemiş bir kurum olarak tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor ve sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum."

Federasyonda önemli birimlere getirilen isimler şöyle;

- Genel Başkan Vekili ve Marmara Bölge Başkanı Gökan Çakır

- Genel Başkan Vekili ve Karadeniz Bölge Başkanı Ersun Yıldız

- Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kaya

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