Toplumsal konuları şarkı yapan Ezhel'in klibi trend listesinden kaldırıldı

06.09.2019 10:49

Rapçi Ezhel, 'Olay' isimli şarkıyı ve şarkı için hazırlanan video klibi sabaha karşı yayımladı. YouTube'da yayınlanan ve kısa sürede binlerce kez dinlenen şarkıcının klibi trend listesinden kaldırıldı.

ŞARKISINDA TOPLUMSAL KONULARI ANLATTI

Kısa sürede çok sayıda dinleyiciye ulaşan şarkı, 10 Ekim Ankara Katliamı, Gezi Direnişi, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi Türkiye gündemi konularını işliyor. Ayrıca video klipte toplumsal muhalefetin çok sayıda eylem görüntüsü de yer alıyor.

TREND LİSTESİNDEN KALDIRILDI

YouTube'un trendler listesine ikinci sıradan giren Ezhel'in 'Olay' adlı şarkısı bir süre sonra listeden tamamen yok oldu. Söz konusu videonun YouTube tarafından kaldırıldığı iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Ezhel

17 RAPÇİYLE ŞARKI YAPTI

Başarılı rap müzisyeni Şanışer, 17 dostuyla beraber 'Susamam' isimli şarkıya imza attı. Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle'nin yer aldığı şarkıda farklı konu başlıklarıyla Türkiye gündemindeki meseleler; adalet, özgürlük, eğitim, kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, kentleşme gibi konular işleniyor.

Şanışer

KLİPTE EMİNE BULUT'UN SON SÖZLERİ YER ALIYOR

Deniz Tekin şarkı söylediği anlarda ise Emine Bulut'un ölmeden önceki sesleri yer alıyor.