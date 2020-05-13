Toplumda AVM 'güvenli sosyal alan' olarak görülüyor
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Toplumda AVM 'güvenli sosyal alan' olarak görülüyor

İnsanların maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan AVM'lerin açıldığı ilk gün oluşturduğu kuyruğu yorumlayan Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, toplumdaki AVM kültürüne vurgu yaparak, kişilerin AVM'leri 'güvenli sosyal alan' olarak gördüğünü ve sosyalleşmek istediğini söyledi.

Toplumda AVM 'güvenli sosyal alan' olarak görülüyor
13.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:34

İnsanların maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan AVM'lerin açıldığı ilk gün oluşturduğu kuyruğu yorumlayan Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, toplumdaki AVM kültürüne vurgu yaparak, kişilerin AVM'leri 'güvenli sosyal alan' olarak gördüğünü ve sosyalleşmek istediğini söyledi.

Türkiye'de 11 Mayıs'ta 356 AVM hizmete açıldı. Bazı AVM'lerde yoğunluk olduğu görüldü. İstanbul'da bir AVM'nin önünde de metrelerce kuyruk oluştu. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan kuyrukta bekleyen kişilerin davranışlarını değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, "İnsanlar eski normallerine dönmek istiyor. Risk alarak eski normallerine dönme davranışı sergiliyorlar. Türkiye'de AVM'ler insanların sosyalleşmesi için güvenli bir ortam olarak görülüyor. Bu yönde yapılan saha çalışmalarına baktığımız zaman AVM'ler sadece alışveriş mekanları olarak görülmüyor, kişiler sosyalleşmek için de gidiyor" diye konuştu.

"ANADOLU'DA KADININ AVM'YE GİTMESİ UYGUN GÖRÜLÜYOR"

Gözlemlerinden yola çıkarak insanların davranışlarını yorumlayan Prof. Dr. Narlı, "Anadolu'nun bazı illerinde bir kadının o ildeki çarşıya gidip alışveriş yapması, çay, kahve içmesi uygun görülmez. Ama aynı kadının o ildeki AVM'ye gidip çay içmesi, arkadaşlarıyla buluşması uygun bir davranış olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla AVM'ler Anadolu illerinde de kadınların arkadaşlarıyla buluşup, yanlarına çocuklarını da alıp sosyalleşebileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

AVM'LERE ANTİK DÖNEMDEKİ AGORA BENZETMESİ

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, AVM'leri antik dönemdeki Agora'lara benzeterek, "İnsanların gidip gezdiği, birbirini gördüğü, kendilerini gösterdikleri alanlar olarak düşünebiliriz. O yüzden AVM'lerin açılacağını duyan insanlar alışveriş ihtiyacı olmasa bile sosyal ortamda olmayı arzu ettiği için de gidiyor. Tabi kişiler uzun süre kapalı ortamda karantinada kaldı. Bunun getirdiği olumsuz psikolojik duygularla beklenmedik davranışlar sergileyebilir" dedi.

"İNSANLAR ALIŞVERİŞ YAPARAK KENDİNİ YÜCELTMEK İSTEYEBİLİR"

İnsanların bu süreçte ölmekten, yakınlarının hasta olmasında korktuğunu hatırlatan Prof. Dr. Narlı, "Bu bir 'dehşet yönetimi' dönemidir. Bu dönemde insanlar kendilerini de yüceltmek ister. Alışveriş yapmak kişinin kendini yüceltmek duygusunada hizmet edebilir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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