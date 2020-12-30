Toplu ulaşım desteklerinde Bursa model oluyor
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Toplu ulaşım desteklerinde Bursa model oluyor

30.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:25
Toplu ulaşım desteklerinde Bursa model oluyor

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, özel halk otobüslerine sübvansiyon uygulamasının Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, bu modelin bütün illere yayılması için çalıştıklarını söyledi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, özel halk otobüslerine sübvansiyon uygulamasının Türkiye'de sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, bu modelin bütün illere yayılması için çalıştıklarını söyledi. Soydaş, özel halk otobüsü esnafına özellikle pandemi sürecinde sağlanan destekler nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa'yı daha ulaşılabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yol, köprü, kavşak, yeni raylı sistem hatları ve raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehir içi toplu taşıma araçları entegrasyonuna yönelik yaptığı çalışmalarla da örnek oluyor. Özellikle yasa gereği toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların özel halk otobüslerine binmelerinde yaşanan sorunu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı ücretsiz kullanan vatandaşlar için özel halk otobüslerine kişi başı 2.82 TL biniş desteği sağlamıştı. Bu sayede özel halk otobüsleri ücretsiz binişler nedeniyle herhangi bir ekonomik kayıp yaşamazken, engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşların özel halk otobüslerine binişlerde yaşadıkları sorunlarda ortadan kalkmıştı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi toplu taşımayı kullanım oranlarının zaman zaman yüzde 70-80'lere kadar düştüğü pandemi sürecinde de yakıt desteği, kişi başı biniş destekleri gibi uygulamalarla otobüsçü esnafına yaklaşık 40 milyon TL'lik destek sağladı.

Sadece Bursa'da uygulanıyor

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, yönetim kurumu üyeleriyle birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsçü esnafına yönelik destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bursa'da toplu ulaşımda esnafa sağlanan destekleri gittikleri bütün illerde örnek olarak anlattıklarını dile getiren Soydaş, "Bu konu biraz da belediye başkanlarının iyi niyetiyle alakalı. Çünkü esnafın sorunlarını bilip, görüp, çözüm üretmek önemli bir maharet. Bursa olarak toplu taşımada hayata geçirdiğiniz modelin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Sorunlarımızı çok iyi biliyorsunuz. Türkiye genelinde çözüm üretilmesi noktasında da desteklerinizi istirham ediyoruz. Bursa'da esnaf arkadaşlarımız mutlu. Bu modelin Türkiye'ye yayılmasını umut ediyoruz" dedi.

Zorlukları birlikte aşacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ulaşımın başta büyükşehirler olmak üzere tüm kentlerin ana gündemi olduğunu, Bursa'da da üzerinde çalıştıkları en önemli konu olduğunu vurguladı. Toplu ulaşımda zaman içinde kazanılmış belirli haklar olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bu haklar çerçevesinde farklı tipte araçlar, farklı çalıma modelleri var. Bunlarda standardizasyon oluşturmak, ilçelerle de entegre ederek adil bir yöntem kurmak adına gayretimiz var. Rakamların çok ciddi düştüğü dönemlerde bile esnafımız mağdur olmasın diye elimizden gelen desteği ortaya koyuyoruz. Tamamen hakkaniyet çerçevesinde ve hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizim de temennimiz uygulamanın bütün Türkiye'ye yayılması. Rakamların ciddi düştüğü, zor bir dönem. Kısıtlı, yasaklı günlerde zaten yolcu yok. Yasak olmadığı günlerde yüzde 70-80'lere varan düşüşler yaşanıyor. Zor dönemleri birlikte, beraberce geçirmek adına belirli uygulamaları hayata geçirdik. Gayemiz özel halk otobüslerimizle birlikte Bursa'yı daha güzel ulaşılabilir hale getirmek. Ben de sürece destek veren esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Toplu ulaşım desteklerinde Bursa model oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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