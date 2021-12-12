MALATYA (Habermetre) - Büyükşehir Belediyesinden S, M, J, T ve H Plakalı araçlara denetim

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürlüğü tarafından S, M, J, T ve H plakalı toplu taşıma araçları ile ilgili denetimler devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım ve Terminaller Şube Müdürlüğü tarafından toplu taşıma araçlarının işletme izin belgesi ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra, ilgili taşıma yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygunluğu, fazla yolcu taşıyıp taşımadıkları, belirlenen hat ve güzergahlara uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Özellikle kış aylarında yoğunlaştırılan denetimlerde, yolcuların güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde, UKOME kararlarına aykırı hareket edenlere ve ilgili plaka yönetmeliklerinde belirtilen kurallara uygun olmayan araçlara gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği, denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen toplu taşıma araçlarına gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

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