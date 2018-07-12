Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Sivas'ta Kızılırmak ve göllerde gerçekleşen toplu balık ölümlerinin, oksijen azalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

SİVAS - Sivas'ta artarak devam eden toplu balık balık ölümlerinin nedeninin, suda azalan oksijen olduğu tespit edildi.

Sivas'da geçtiğimiz gün Serpincik göletinde, bugünde Kızılırmak'ta gözlenen toplu balık ölümleri nedeni ile ölümlerin görüldüğü noktalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan tahlil ve analizlerde suda kirlilik tespit edilmediği belirtildi. Yapılan ilk tespitlerde toplu ölümlere; nehrin debisinin düşük olması, hava sıcaklığı ile birlikte suyunda sıcak olması ve suda ki çözülmüş oksijen değerinin aşırı düşmesinin neden olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Ölümler artıyor

Vatandaşlar ırmak ve göletlerde balık ölümlerinin arttığını belirtti. Celal Öztürk yaptığı açıklamada, "Sabah kalktığımızda ırmağa baktığımızda bir sürü balık vardı. Tonlarca balık vardı. Polisi aradık, oradan ise bize 112 acil çağrı merkezini aramamızı söylediler. Oradan ise Tarım il müdürlüğüne yönlendirdiler. Tarım il müdürlüğü ile görüştükten sonra ise uzmanlar geldi ve balıklar üzerinde inceleme yaptı. İncelemek için numune aldılar. Bize balık ölümlerinin nedeninin oksijensizlikten olduğunu söylediler. Ekipler bize balıkları tahlile yollayıp kesin sonuca ulaşacaklarını söylediler. Küçük yavrular hala suyun üzerine çıkmaya devam ediyorlar, ölümler devam ediyor."dedi.