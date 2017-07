Topladıkları Kiraz Ülkelerine Ihraç Edildi

Afyonkarahisar'dan Çin'e ihraç edilecek kirazın hasadı, Çin'in Ankara Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri tarafından yapıldı.



Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Genel Başkan Başdanışmanı İhsan Beşer'in davetiyle Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden gelen 48 kişilik heyet, Çin'e ihracat yapma akreditasyonu alan bir firmanın Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki bahçesinden kiraz topladı.



Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Qiudong Qi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yapılacak tarım ürünleri ihracatının önemli olduğunu söyledi.



Türk kirazının kaliteli ve güzel olduğuna dikkati çeken Qi, şunları kaydetti:



"Bu sene Afyon kirazı Çin'e ihracat yapılacak. Hayırlı olsun. Yakın yıllarda hem Türkiye tarafından hem de Çin tarafından kiraz ihracatı için çalıştık. Bu sene sonuca ulaştı. Bundan sonra Türkiye'den tarım ürünleri ihracatını bekliyoruz. Bugün büyükelçiliğimizden ve Türk arkadaşlardan da geldiler. Türkiye'nin kirazlarını çok beğendik. Türkiye'de yaşadığım için daha önce de kirazların güzelliğini duyuyordum. Beğenerek yiyordum. Gerçekten çok güzel kirazlar gördüm. Bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz."



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise Afyonkarahisar kirazının ününün ülke sınırlarını aştığını dile getirdi.



Çin'e kiraz gönderilmesi ile ilgili sıkıntıların aşıldığını memnuniyetle karşıladığını aktaran Çoban, "İlk ihracat bu sene gönderiliyor. Seneye çok büyük çapta Çin'e kirazımız gidecek. Çin Büyükelçiliği ve çalışanları, kirazın Afyonkarahisar'dan alınması noktasında çok büyük çaba sarf ettiler. Biz de bugün kendi ellerimizle topladığımız kirazı Sayın müsteşarımıza elden teslim ediyoruz. İlk ihracatımızı bedelsiz de olsa elden burada yapıyoruz." diye konuştu.



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de Afyonkarahisar'ın kiraz üretimi konusunda Türkiye'de en önde gelen illerden biri olduğunu, ciddi miktarda üretim yapıldığını belirtti.



Kaliteli ve iyi ürünün Afyonkarahisar'da olmasına rağmen Afyonkarahisarlı bir firmanın Çin'e ihracat yapamadığını söyleyen Serteser, bu yıl akredite olan Afyonkarahisarlı firmanın da Çin'e kiraz ihracatı yapacağına işaret etti.



Kiraz toplama ve konuşmaların ardından Çin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Qi, TOSYÖV Genel Başkanı Başdanışmanı Beşer'e, iki ülke arasında yaptığı çalışmalardan dolayı geleneksel Çin el sanatları ile yapılmış bir tablo hediye etti.