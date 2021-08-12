Topkaya, Ahmetli'deki Çalışmaları İnceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ahmetli ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ahmetli ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Manisalıların daha modern ve yaşanabilir alanlarda hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde olduğu gibi Ahmetli ilçesinde de hummalı faaliyetler gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da bu kapsamda gerçekleştirilen düzenlemeleri yerinde inceledi. Topkaya'ya incelemeler sırasında Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Ahmetli Muhtarlık İşleri Müdürü Nilhan Kılıç, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Heyet, Hükümet ve Demirciler prestij caddeleri, Çay Sokak, Okul Sokak, Mezbaha Sokak ve Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların son durumlarını değerlendirdi.

Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, incelemelerin ardından Ahmetli ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Topkaya, "Şu anda Atatürk Caddesi'ndeyiz. Kısa zaman önce temel atma törenimizi yapmıştık. Burada yağmur suyu hatları ile çalışmalarımıza başladık. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra parke çalışmalarını da bitirdik. Prestij cadde yapacağımız Hükümet ve Demirciler Caddelerinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda Çay Sokak, Okul Sokak, Mezbaha Sokakta da altyapı çalışmalarının ardından parke çalışmalarına başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hamza Tavuz da, "Yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz, çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çok güzel bir görüntünün çıkacağına inanıyorum. Cengiz Ergün başkanımıza teşekkürler" dedi.

Kaynak: Habermetre