Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı

Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan PKK yanlısı yakalandı. 6 aracın zarar gördüğü yangını çıkaran şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı.

Polatlı ilçesinde K. Ünal Y. adlı bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin arasından kışla içindeki otları tutuşturan Ünal Y. yangın çıkardı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

6 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Kısa sürede yakalanan Ünal Y.'nin birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ PKK YANDAŞI ÇIKTI

Devlet büyüklerine hakaret ettiği ve devlet büyükleri adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığı belirtilen Ünal Y.'nin PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına küfürler ettiği, son olarak Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedri Sinan Taşpınar